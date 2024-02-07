В Коми отстранили от управления автомобилем 61 пьяного водителя за неделю

Как рассказали в региональном ГИБДД, за минувшую неделю от управления транспортным средством был отстранен 61 пьяный водитель.

В период с 29 января по 4 февраля 2024 года сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Коми 61 водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения или отказался проходить медицинское освидетельствование. А в минувшие выходные правоохранители поймали 29 пьяных водителей.