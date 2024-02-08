5 вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки квартиры

Фото из архива "Про Города"

Определенные предметы домашнего обихода могут свидетельствовать о низкой самооценке хозяев и их внутреннем психологическом состоянии. Первый предмет, который упоминается, это постельное белье. Если женщина спит на белье с дефектами, такими как дырки, затяжки или потертости, или на старом и несвежем белье, это может указывать на недостаток самоуважения и безразличие к собственным ценностям.

Второй предмет - полотенца для ванной комнаты. Хозяйки, использующие старые и некрасивые полотенца, могут вызывать отвращение. Полотенце является предметом личной гигиены, который нужно периодически менять на новое из-за накопления бактерий и частичек кожи, которые могут быть вредны для здоровья. Даже кипячение старых полотенец не уничтожает микроорганизмы.

Третий предмет - старые вещи. Если человек не может расстаться со старыми вещами, это может свидетельствовать о проблемах с психикой, таких как неврозы и хроническая тревога. Накопление старых и ненужных вещей может указывать на проблемы с прошлым и нежелание отпустить прошлое.

Четвертый предмет - декор. Отсутствие единого стиля или цветовой гармонии в декоре также может свидетельствовать о недостатке самодисциплины и умения создавать уют в доме. Выбор декора требует внимательности и заботы о его состоянии.

Пятый предмет - посуда. Хозяйкам важно поддерживать чистоту и порядок на кухне. Оставление грязной посуды в раковине на ночь может указывать на апатию и приближение к развитию депрессии.