Теперь будет точно: ветераны труда получат эту прибавку
- 06:30 8 февраля
- 12+
- Служба новостей
Во время прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, один из пенсионеров обратился с вопросом о причинах отмены доплат ветеранам труда в своем регионе. Местные власти приняли решение лишить ветеранов труда доплат, если их доход превышает 175% от прожиточного минимума, в связи с дефицитом бюджета и рекомендациями Минфина России.
В ответ на этот вопрос, президент выразил свое намерение разобраться в ситуации и вернуть доплаты ветеранам. В результате, доплата в размере 550 рублей была восстановлена пенсионеру, несмотря на превышение его дохода установленным лимитом.
Также стало известно, что доплаты будут возвращены еще 98 тысячам жителей региона. Подобные восстановления права на доплаты ветеранам труда происходят и в других регионах России.
Таким образом, президент выполнил свое обещание и предпринял меры для возвращения доплат ветеранам труда, несмотря на ограничения, установленные региональными властями. Это решение поможет облегчить финансовое положение многих пенсионеров и восстановить их права, сообщает портал ngnovoros.ru.