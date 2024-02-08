Теперь будет точно: ветераны труда получат эту прибавку

Во время прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, один из пенсионеров обратился с вопросом о причинах отмены доплат ветеранам труда в своем регионе. Местные власти приняли решение лишить ветеранов труда доплат, если их доход превышает 175% от прожиточного минимума, в связи с дефицитом бюджета и рекомендациями Минфина России.

В ответ на этот вопрос, президент выразил свое намерение разобраться в ситуации и вернуть доплаты ветеранам. В результате, доплата в размере 550 рублей была восстановлена пенсионеру, несмотря на превышение его дохода установленным лимитом.