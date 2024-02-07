За неделю прирост зараженных коронавирусом в Коми вырос на 141 случай

В Коми зафиксирован прирост зараженных коронавирусом на 141 случай, согласно информации, предоставленной федеральным оперштабом. За период с 29 января по 4 февраля в республике было выписано из медицинского учета 149 пациентов, однако 32 человека все еще нуждаются в стационарном лечении, передает "КП Коми".

Важно отметить, что в течение прошлой недели не было зарегистрировано новых смертельных случаев.