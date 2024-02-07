За неделю прирост зараженных коронавирусом в Коми вырос на 141 случай
- 16:30 7 февраля
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- Служба новостей
В Коми зафиксирован прирост зараженных коронавирусом на 141 случай, согласно информации, предоставленной федеральным оперштабом. За период с 29 января по 4 февраля в республике было выписано из медицинского учета 149 пациентов, однако 32 человека все еще нуждаются в стационарном лечении, передает "КП Коми".
Важно отметить, что в течение прошлой недели не было зарегистрировано новых смертельных случаев.
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Чтобы предотвратить распространение коронавируса, рекомендуется следовать мерам профилактики. Это включает регулярное мытье рук с мылом или использование антисептических средств, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и избегание скопления людей. Также важно соблюдать правила гигиены при кашле или чихании, призывая прикрывать рот и нос локтем или тканью. При появлении симптомов, связанных с COVID-19, необходимо обратиться за медицинской помощью и следовать указаниям здравоохранительных учреждений.