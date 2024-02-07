Удача придет к трем знакам: для кого уже с февраля начнется счастливая жизнь
- 22:00 7 февраля
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- Служба новостей
Согласно предсказаниям Тамары Глобы, три знака зодиака получат неоценимый подарок в феврале, который принесет им удачу и будет сопровождать их повсюду, передает портал gorodkirov.ru.
Водолеи: Благодаря небесной помощи, Водолеи смогут наконец-то принять решение о своих отношениях, с которыми было много проблем в последнее время. Важно не слушать советы окружающих, а прислушиваться к своему сердцу, поскольку оно будет указывать на верный путь.
Весы: Судьба столкнет Весов с человеком, который поможет им обновить свою жизнь и вдохновит на новые идеи в профессиональной сфере. Однако звезды советуют быть осторожными и не раскрывать свою личную жизнь этому человеку, доверяя только в рабочих вопросах.
Раки: В Новом году Ракам не советуют отдаляться от своей семьи. У них появится шанс наладить связи, которые могли быть потеряны, и восстановить то, что казалось разбитым. Разговоры по душам помогут преодолеть обиды и ссоры.