Склизкая грязь и отвратительный запах напрочь исчезнут в стиральной машине — 2 ложки при стирке
- 19:00 7 февраля
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- Служба новостей
Со временем стиральная машина может начать издавать неприятный запах и стать менее эффективной из-за скопления грязи и отложений. Однако есть простой способ, который поможет вернуть ей первоначальную свежесть и эффективность, не требуя вызова мастера или покупки новой машины.
Для этого вам понадобятся две столовые ложки бикарбоната натрия (пищевой соды) и две столовые ложки белого столового уксуса.
Инструкция по применению следующая:
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Добавьте пищевую соду в отсек для стирального порошка вашей машины. Бикарбонат натрия помогает эффективно очищать внутренние части стиральной машины, абсорбируя неприятные запахи и размягчая отложения водного камня.
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Влейте уксус в отсек для ополаскивателя. Белый уксус действует как натуральный обезжириватель и антибактериальное средство, удаляя плесень и накопившуюся грязь, а также нейтрализуя запахи.
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Запустите стиральную машину на самой горячей программе без загрузки белья. Этот цикл поможет глубоко прочистить машину, используя антибактериальные и очищающие свойства уксуса и соды.
После выполнения этих простых шагов ваша стиральная машина не только избавится от неприятных запахов и грязи, но и будет работать более эффективно. Рекомендуется использовать этот метод примерно раз в месяц, чтобы поддерживать вашу стиральную машину в идеальном состоянии, продлевая ее срок службы и снижая необходимость в ремонте, сообщает портал ussurmedia.ru.