Склизкая грязь и отвратительный запах напрочь исчезнут в стиральной машине — 2 ложки при стирке

Со временем стиральная машина может начать издавать неприятный запах и стать менее эффективной из-за скопления грязи и отложений. Однако есть простой способ, который поможет вернуть ей первоначальную свежесть и эффективность, не требуя вызова мастера или покупки новой машины.

Для этого вам понадобятся две столовые ложки бикарбоната натрия (пищевой соды) и две столовые ложки белого столового уксуса.