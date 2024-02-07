Сыктывкарец накопил почти миллион рублей долгов за услуги ЖКХ

Сыктывкарское подразделение управления федеральной службы судебных приставов сообщило о проведении сводного исполнительного производства по взысканию задолженности в размере 890 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. Должник, один из владельцев квартиры в спальном микрорайоне столицы Коми, получил счет от управляющей компании. В настоящее время в этой квартире проживают его бывшая супруга и ребенок.

Судебный пристав установил финансовое положение должника и приступил к взысканию средств с его банковских счетов. Также были наложены ограничения на регистрационные действия с мотоциклом, автомобилем, дачным участком и второй квартирой, принадлежащими должнику.