Сыктывкарец накопил почти миллион рублей долгов за услуги ЖКХ
- 16:00 7 февраля
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- Служба новостей
Сыктывкарское подразделение управления федеральной службы судебных приставов сообщило о проведении сводного исполнительного производства по взысканию задолженности в размере 890 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги.
Должник, один из владельцев квартиры в спальном микрорайоне столицы Коми, получил счет от управляющей компании. В настоящее время в этой квартире проживают его бывшая супруга и ребенок.
Судебный пристав установил финансовое положение должника и приступил к взысканию средств с его банковских счетов. Также были наложены ограничения на регистрационные действия с мотоциклом, автомобилем, дачным участком и второй квартирой, принадлежащими должнику.
Поскольку задолженность не была погашена, судебный пристав прибыл по месту проживания должника, чтобы составить акт описи и ареста квартиры. В результате мужчина решил не потерять свое имущество и немедленно оплатил всю задолженность за жилищно-коммунальные услуги и исполнительский сбор, сумма которых составила более 62 тысяч рублей. После этого все ограничения и запреты были сняты.