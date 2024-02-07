Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по выгодной акции

Специалисты росконтроля назвали ряд марок растворимого кофе, который прошел экспертизы и оказался не самым качественным продуктом. Его не рекомендуют покупать даже по выгодной акции, сообщает портал ngnovoros.ru.

В лабораторию попали именно сублимированные виды этого напитка, так как он наиболее популярен на рынке и максимально прост в приготовлении. Экспертиза коснулась углеводного профиля продукта, содержания в нем глюкозы и других основных параметров.