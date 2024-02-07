На двух сыктывкарских заправках подорожал бензин
- 14:30 7 февраля
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В Сыктывкаре было зафиксировано повышение цен на бензин и дизельное топливо на двух городских заправках, сообщает "Комиинформ".
На данный момент самые низкие цены на заправках "Движение Коми" предлагаются для бензина АИ-92, а самые низкие цены на АИ-95 можно найти на заправках компании "2000". Компания "ЛУКОЙЛ" не изменила цены на топливо с последнего зафиксированного изменения цен 8 января.
Вот актуальные данные по ценам на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на 7 февраля:
Компания "ЛУКОЙЛ":
АИ-92: 47,8 рублей - без изменений.
АИ-95: 52,33 рубля - без изменений.
Дизельное топливо (ДТ): 64,61 рубля - без изменений.
Компания "Движение Коми":
АИ-92: 44,77 рубля (прежде было 41,77 рубля) - повышение на 3 рубля.
АИ-95: 51,77 рубля (прежде было 45,77 рубля) - повышение на 6 рублей.
ДТ: 63,77 рубля (прежде было 63,99 рубля) - снижение на 22 копейки.
Компания "2000":
АИ-92: 45,50 рубля (прежде было 43,50 рубля) - повышение на 2 рубля.
АИ-95: 49,50 рубля (прежде было 48,40 рубля) - повышение на 1 рубль 10 копеек.
ДТ: 67,90 рубля - без изменений.