На двух сыктывкарских заправках подорожал бензин

В Сыктывкаре было зафиксировано повышение цен на бензин и дизельное топливо на двух городских заправках, сообщает "Комиинформ".

На данный момент самые низкие цены на заправках "Движение Коми" предлагаются для бензина АИ-92, а самые низкие цены на АИ-95 можно найти на заправках компании "2000". Компания "ЛУКОЙЛ" не изменила цены на топливо с последнего зафиксированного изменения цен 8 января.