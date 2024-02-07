Президент утвердил рекордное увеличение и график выплаты пенсии в 2024 году

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Индексация пенсий в России в 2024 году: поэтапное повышение для разных категорий пенсионеров В 2024 году все виды пенсий в России будут проиндексированы. Повышение будет производиться поэтапно, в разное время для разных категорий пенсионеров. График индексации был утвержден правительством РФ и Госдумой в конце прошлого года. Страховые пенсии

Страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5% с 1 января 2024 года. Это повышение распространится на всех пенсионеров, имеющих трудовой стаж. Средняя страховая пенсия в России в 2023 году составила 21 864 рубля. С началом 2024 года этот размер увеличится примерно на 1640 рублей. Для точного расчета новой суммы пенсии необходимо умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.

Социальные пенсии

Социальные пенсии, выплачиваемые инвалидам, детям-инвалидам, потерявшим кормильца и другим категориям граждан, будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля 2024 года.

Пенсии федеральных льготников

Пенсии федеральных льготников, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, участников боевых действий и других категорий, будут проиндексированы на 7,5% с 1 февраля 2024 года. Работающие пенсионеры Работающим пенсионерам пенсии будут увеличены в том же порядке, что и неработающим пенсионерам. Однако повышение будет применяться только к страховой части пенсии, без учета фиксированной выплаты.

Индексация пенсионных баллов

Стоимость одного пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля, что на 7,5% больше по сравнению с текущим годом. Пенсионный коэффициент будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Порядок получения проиндексированной пенсии Для получения проиндексированной пенсии нет необходимости обращаться в Социальный фонд России (СФР). Перерасчет пенсии будет произведен автоматически. Новая сумма пенсии будет выплачиваться с месяца, следующего за месяцем индексации.