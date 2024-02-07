Депутат Совета Сыктывкара досрочно сложил полномочия

Фото из архива Николая Удоратина

Совет города Сыктывкара принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Удоратина. Решение было опубликовано на сайте совета. Причиной досрочного прекращения полномочий стало заявление самого депутата Николая Удоратина. Решение вступило в силу с момента его принятия - 6 февраля 2024 года. По информации, предоставленной Советом города, Николай Удоратин отправился служить в армию по призыву.

Николай Удоратин родился 16 февраля 1998 года в селе Деревянск Усть-Куломского района Республики Коми. В 2020 году он получил высшее образование в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина по двум специальностям: "Преподаватель истории и правовых дисциплин" и "Юрист".