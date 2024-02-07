Хоть Крым, хоть Сочи: пенсионеры раз в два года могут поехать на море бесплатно

Пенсионеры в России имеют право на различные льготы и компенсации, установленные на федеральном и региональном уровнях. Эти льготы призваны улучшить качество жизни пожилых людей, поддержать их финансовое благополучие и обеспечить им доступ к необходимым товарам и услугам. Федеральные льготы предоставляются всем пенсионерам в Российской Федерации независимо от их места проживания. К этим льготам относятся:

Ежемесячное пособие для неработающих пенсионеров, получающих социальную пенсию. В 2023 году размер пособия составляет 6 871 рубль.

Ежемесячная надбавка к пенсии для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности. В 2023 году размер надбавки составляет 3 149 рублей.

Льгота по оплате проезда на междугородном транспорте. Пенсионеры могут приобрести билеты по сниженным ценам на междугородные автобусы, поезда и самолеты.

Бесплатное получение лекарств по рецепту врача. Пенсионеры имеют право на бесплатное получение лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Льгота по оплате коммунальных услуг. Пенсионерам предоставляется скидка в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Региональные льготы Кроме федеральных льгот, пенсионеры могут получать дополнительные льготы в регионе своего проживания. Перечень региональных льгот отличается в зависимости от региона, но может включать:

Налоговые льготы. В некоторых регионах пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество.

Льготы по оплате проезда на общественном транспорте. Пенсионеры могут бесплатно или по сниженным ценам пользоваться общественным транспортом в своем регионе.

Льготы на приобретение лекарств. В некоторых регионах пенсионеры могут приобретать лекарства по сниженным ценам.

Льготы на санаторно-курортное лечение. Пенсионеры могут получить путевки на санаторно-курортное лечение по сниженным ценам или бесплатно. Как оформить льготы Для получения льгот пенсионерам необходимо обратиться в территориальный орган Социального фонда России по месту жительства. Необходимо предоставить следующие документы: