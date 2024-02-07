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После ареста квартиры сыктывкарец срочно выплатил крупный долг

После ареста квартиры сыктывкарец срочно выплатил крупный долгфото Управления ФССП России по Республике Коми

Задолженность за комунальные услуги чуть не стоила мужчине квартиры.

В местном Отделении судебных приставов №2 велось сводное исполнительное производство о взыскании 890 тысяч рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Истцом являлась управляющая компания. Должник, один из владельцев квартиры в спальном микрорайоне столицы Коми, проживал отдельно от бывшей супруги и ребенка, которые занимали эту квартиру.

Судебный пристав установила финансовое положение должника и наложила взыскание на его банковские счета, а также вынесла запрет на регистрационные действия с мотоциклом, автомобилем, дачным участком и второй квартирой. Однако долг оставался непогашенным. В связи с этим судебный пристав выехала по месту фактического проживания должника, чтобы составить акт описи и ареста квартиры. Чтобы предотвратить потерю имущества, должник немедленно погасил всю задолженность за коммунальные услуги в размере 890 тысяч рублей и исполнительский сбор в сумме более 62 тысяч рублей. После этого исполнительное производство было окончено, а ограничения и запреты, наложенные на имущество должника, были сняты.

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