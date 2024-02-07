После ареста квартиры сыктывкарец срочно выплатил крупный долг

В местном Отделении судебных приставов №2 велось сводное исполнительное производство о взыскании 890 тысяч рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Истцом являлась управляющая компания. Должник, один из владельцев квартиры в спальном микрорайоне столицы Коми, проживал отдельно от бывшей супруги и ребенка, которые занимали эту квартиру.

Судебный пристав установила финансовое положение должника и наложила взыскание на его банковские счета, а также вынесла запрет на регистрационные действия с мотоциклом, автомобилем, дачным участком и второй квартирой. Однако долг оставался непогашенным. В связи с этим судебный пристав выехала по месту фактического проживания должника, чтобы составить акт описи и ареста квартиры. Чтобы предотвратить потерю имущества, должник немедленно погасил всю задолженность за коммунальные услуги в размере 890 тысяч рублей и исполнительский сбор в сумме более 62 тысяч рублей. После этого исполнительное производство было окончено, а ограничения и запреты, наложенные на имущество должника, были сняты.