Сыктывкарцы не хотят работать в одной компании с родственниками
- 09:39 7 февраля
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- Служба новостей
Результаты опроса показали, что жители Сыктывкара не особо стремятся работать вместе со своими родственниками. Из участников опроса только 3 из 10 человек заявили, что им нравится идея работать в одной компании с другом или подругой, а вот совместная работа с супругом или супругой привлекает всего 1 из 3 респондентов.
Еще меньше горожан - 34%, хотят работать в одной компании с отцом, а с матерью - и того меньше - 20%. Интересно, что мужчины оказались более лояльны к идее совместной работы с друзьями, отцами и вторыми половинами, чем женщины, причем это касается как работы на одной ступени служебной иерархии, так и на разных. Женщины же чаще выражали готовность работать со своими матерями, руководить ими или подчиняться им.
В целом, результаты опроса показывают, что большинство жителей Сыктывкара предпочитают разделять работу и личную жизнь, и не хотят работать с родными и близкими.