Сыктывкарцы не хотят работать в одной компании с родственниками

Результаты опроса показали, что жители Сыктывкара не особо стремятся работать вместе со своими родственниками. Из участников опроса только 3 из 10 человек заявили, что им нравится идея работать в одной компании с другом или подругой, а вот совместная работа с супругом или супругой привлекает всего 1 из 3 респондентов.

Еще меньше горожан - 34%, хотят работать в одной компании с отцом, а с матерью - и того меньше - 20%. Интересно, что мужчины оказались более лояльны к идее совместной работы с друзьями, отцами и вторыми половинами, чем женщины, причем это касается как работы на одной ступени служебной иерархии, так и на разных. Женщины же чаще выражали готовность работать со своими матерями, руководить ими или подчиняться им.