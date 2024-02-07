Стали известны подробности пожара в школе в селе Грива Койгородского района
- 08:30 7 февраля
- 6+
- Татьяна Зубова
Стали известны подробности пожара в школе в селе Грива Койгородского района.
Напомним, происшествие случилось вчера, 6 февраля. Возгорание зафиксировали на кровле здания. Пламя охватило около 200 квадратных метров. Как после сообщили в ГУ МЧС по Коми, уже к половине четвертого дня огонь локализовали. На месте работали 30 пожарных и 19 единиц спецтехники. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.
На момент прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе 38 детей. Пострадавших и жертв нет. На 7 февраля 7.45 часов появилась информация о полной ликвидации пожара.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электро-проводки. Прокуратура региона проводит проверку, по итогам которой даст оценку исполнения законодательства о пожарной безопасности со стороны должностных лиц образовательного учреждения.
Отметим, на место происшествия выезжал глава региона Влалимир Уйба. В своем обращении к гражданам с места событий он заверил, что учебный процесс не будет приостановлен, поскольку часть здания удалось спасти.