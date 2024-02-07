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Больше двух миллионов рублей умерших постояльцев интерната в Летке перейдут государству

Больше двух миллионов рублей умерших постояльцев интерната в Летке перейдут государству Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В ГБУ РК "Республиканский Летский интернат", что находится в Прилузском районе, прошла проверка Прокуратуры.

По итогам которой выяснилось, на счетах умерших постояльцев, что некогда проживали в интернате, находится немалая сумма денег. Речь идет о 2,1 миллионах рублей.

Отметим, с момента кончины граждан прошло больше шести месяцев, а потому согласно законодательству деньги со счетов покойных стали выморочным имуществом. Иными словами деньги подлежат обращению в собственность государства в судебном порядке.

Представители ведомства направили на рассмотрение в суд семь исковых заявлений о признании денежных средств выморочным имуществом.

Суд требования заявителей удовлетворил полностью. Когда решение вступит в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.

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