Больше двух миллионов рублей умерших постояльцев интерната в Летке перейдут государству
- 08:00 7 февраля
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- Татьяна Зубова
В ГБУ РК "Республиканский Летский интернат", что находится в Прилузском районе, прошла проверка Прокуратуры.
По итогам которой выяснилось, на счетах умерших постояльцев, что некогда проживали в интернате, находится немалая сумма денег. Речь идет о 2,1 миллионах рублей.
Отметим, с момента кончины граждан прошло больше шести месяцев, а потому согласно законодательству деньги со счетов покойных стали выморочным имуществом. Иными словами деньги подлежат обращению в собственность государства в судебном порядке.
Представители ведомства направили на рассмотрение в суд семь исковых заявлений о признании денежных средств выморочным имуществом.
Суд требования заявителей удовлетворил полностью. Когда решение вступит в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.