Где в Коми объявлен актированный день

Сегодня, 7 февраля, в Сыктывкаре актированный день объявлен для учащихся 1-4 классов. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления образования. Такое решение приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями, в именно низкой температурой воздуха.

Напомним, декабрь прошлого 2023 года школьники из Коми большую часть месяца просидели дома. Виной тому все те же сильные морозы, что держались на территории региона несколько недель. Кроме этого, в первую половину месяца сразу несколько образовательных учреждений закрывали на карантин по ОРВИ, для ряда школ он длился больше недели. А в одной из школ города столицы Коми процесс пришлось приостановить из-за кори, которую зафиксировали сразу у нескольких школьников.