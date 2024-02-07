Пенсионеров, у которых нет дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 8 февраля

Федеральные льготы предоставляются всем пенсионерам в Российской Федерации, независимо от места их проживания. Однако фактическое использование этих льгот зависит от дополнительных условий, таких как размер пенсии, наличие имущества и налогооблагаемого дохода.

В различных регионах и муниципалитетах обычно существуют дополнительные льготы для пенсионеров, проживающих на территории данного региона. Это могут быть налоговые льготы, льготы по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, а также льготы на приобретение лекарств и санаторно-курортное лечение.