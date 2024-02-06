Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 7 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал о том, какой будет погода в республике 7 февраля. 7 февраля в Коми ожидается переменная облачность. Местами в регионе возможен небольшой снег. На юго-востоке днем ожидается умеренный снег.

Так, в республике будет северный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается восточный ветер скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура ночью в регионе ожидается -23…-28 градусов, при прояснении -30…-35. На юго-востоке температура ожидается -16…-21, а днем -14…-19 градусов, а местами -7…-12. На северо-западе -19…-24.