Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 7 февраля
- 22:30 6 февраля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС рассказал о том, какой будет погода в республике 7 февраля.
7 февраля в Коми ожидается переменная облачность. Местами в регионе возможен небольшой снег. На юго-востоке днем ожидается умеренный снег.
Так, в республике будет северный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается восточный ветер скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура ночью в регионе ожидается -23…-28 градусов, при прояснении -30…-35. На юго-востоке температура ожидается -16…-21, а днем -14…-19 градусов, а местами -7…-12. На северо-западе -19…-24.
В столице Коми 7 февраля прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно ожидается погода без осадков, днем небольшой снег. Ветер ожидается северный скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью -26…-28, днем -16…-18.