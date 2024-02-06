В Коми увеличилось количество людей, госпитализированных с ковидом

Неделей ранее в больницы республики попало 11 жителей с положительным результатом на коронавирус. А в неделю с 29 января по 4 февраля 2024 год в медицинские учреждения попало 32 человека с ковидом.

Как сообщили на сайте объясняем.рф за прошлую неделю в России госпитализировали 3051 человека с положительным коронавирусом. При этом, количество госпитализацией увеличилось в сравнении с позапрошлой неделей на 4,3%.