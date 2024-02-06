В Коми увеличилось количество людей, госпитализированных с ковидом
- 21:30 6 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Неделей ранее в больницы республики попало 11 жителей с положительным результатом на коронавирус. А в неделю с 29 января по 4 февраля 2024 год в медицинские учреждения попало 32 человека с ковидом.
Как сообщили на сайте объясняем.рф за прошлую неделю в России госпитализировали 3051 человека с положительным коронавирусом. При этом, количество госпитализацией увеличилось в сравнении с позапрошлой неделей на 4,3%.
За неделю в Коми официально подтвердили 141 новый случай заболевания коронавирусом.
За тот же период госпитализировали 32 жителя республики. При этом выздоровело 149 человек.