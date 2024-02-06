В Коми приступят к ремонту 35 тепловозов после представления прокуратуры
- 18:00 6 февраля
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- Олег Помидоров
Из-за иска прокурора на ОАО “РЖД” возложили обязанность по проведению капремонта 35 тепловозов.
Как рассказали в пресс-службы судов Коми, Сосногорский транспортный прокурор выступил с требованием, по возложению обязанностей по проведению капитального ремонта тепловозов серии ЧМЭЗ на ОАО “РЖД”. Выяснилось, что невыполнение требований может повлечь причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и сохранности железнодорожного подвижного состава и грузов.
Из материалов дела стало известно, что заводской ремонт для маневровых тепловозов проводится при продолжительности эксплуатации не более 6 лет. В результате проверки были выявлены тепловозы с просроченным капитальным ремонтом.
Суд удовлетворил требования прокурора.