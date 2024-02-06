В Коми приступят к ремонту 35 тепловозов после представления прокуратуры

Из-за иска прокурора на ОАО “РЖД” возложили обязанность по проведению капремонта 35 тепловозов.

Как рассказали в пресс-службы судов Коми, Сосногорский транспортный прокурор выступил с требованием, по возложению обязанностей по проведению капитального ремонта тепловозов серии ЧМЭЗ на ОАО “РЖД”. Выяснилось, что невыполнение требований может повлечь причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и сохранности железнодорожного подвижного состава и грузов.