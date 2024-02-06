Хоть в Крым, хоть в Сочи: пенсионеры раз в два года могут поехать к морю бесплатно
- 22:00 6 февраля
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- Служба новостей
Федеральные льготы предоставляются всем пенсионерам в Российской Федерации, независимо от места их проживания. Однако фактическое использование этих льгот зависит от дополнительных условий, таких как размер пенсии, наличие имущества и налогооблагаемого дохода.
В различных регионах и муниципалитетах обычно существуют дополнительные льготы для пенсионеров, проживающих на территории данного региона. Это могут быть налоговые льготы, льготы по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, а также льготы на приобретение лекарств и санаторно-курортное лечение.
Например, неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха. Эта компенсация может предоставляться в виде проездных билетов или возмещения фактически понесенных расходов и выдается раз в два года территориальным органом Социального фонда России.
Для получения компенсации пенсионер должен обратиться в территориальный орган Социального фонда России по месту жительства с заявлением на предоставление билетов или запросом на возмещение расходов. Обращение можно осуществить лично, по почте, через МФЦ, портал госуслуг или личный кабинет на сайте Социального фонда России.
Таким образом, пенсионеры в России имеют право на различные федеральные и региональные льготы, которые могут помочь им улучшить свои жизненные условия и получить дополнительную поддержку в различных сферах, таких как транспорт, коммунальные услуги и медицина, передает портал ngnovoros.ru.