Сыктывкарка отдала полмиллиона рублей за "исцеляющие обряды"

По данным пресс-службы МВД по Коми, следователи полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летней женщины из Сыктывкара. Потерпевшая обратилась к гадалке-экстрасенсу, чтобы получить помощь в избавлении от алкоголизма своего родственника.

Мошенница представилась экстрасенсом и убедила женщину в своих способностях через закрытый мессенджер. Она провела несколько обрядов, за которые потерпевшая заплатила около 500 тысяч рублей. Однако, помощь не принесла результатов, и родственник продолжал злоупотреблять алкоголем.