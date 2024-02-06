Сыктывкарка отдала полмиллиона рублей за "исцеляющие обряды"
- 14:30 6 февраля
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- Служба новостей
По данным пресс-службы МВД по Коми, следователи полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летней женщины из Сыктывкара. Потерпевшая обратилась к гадалке-экстрасенсу, чтобы получить помощь в избавлении от алкоголизма своего родственника.
Мошенница представилась экстрасенсом и убедила женщину в своих способностях через закрытый мессенджер. Она провела несколько обрядов, за которые потерпевшая заплатила около 500 тысяч рублей. Однако, помощь не принесла результатов, и родственник продолжал злоупотреблять алкоголем.
Обнаружив непонятные траты, муж женщины обратился в полицию. В результате следственного управления было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации.
МВД призывает жителей быть бдительными и осторожными при контакте с экстрасенсами или людьми, предлагающими магические услуги. Мошенники могут представиться различными специалистами и использовать психологические методы, чтобы получить информацию и совершить преступление.
Важно проконсультироваться с родственниками и друзьями, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Не следует совершать поспешные действия или переводить деньги на счета или номера телефонов по просьбе незнакомцев. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников, действуйте осмотрительно в подобных ситуациях.