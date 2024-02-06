В Коми запустят авиарейсы Воркута-Москва
- 13:00 6 февраля
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- Служба новостей
Согласно информации, опубликованной на сайте авиакомпании "РусЛайн", с 18 мая 2024 года будут возобновлены полеты между Воркутой и Москвой. Рейсы будут осуществляться по расписанию в понедельник, среду и субботу. Последний рейс в обоих направлениях запланирован на 30 сентября.
Стоимость минимального тарифа без багажа на рейс из Воркуты в Москву составит 15 235 рублей, а обратно — 9 235 рублей. Если пассажир желает взять багаж, ему придется доплатить полторы тысячи рублей.
Время в пути до московского аэропорта Внуково составит 3 часа 15 минут, а обратно — ровно 3 часа. Вылеты из Воркуты запланированы на 12:55, а из Москвы на 9:00, передает БНК.