В Коми запустят авиарейсы Воркута-Москва

Согласно информации, опубликованной на сайте авиакомпании "РусЛайн", с 18 мая 2024 года будут возобновлены полеты между Воркутой и Москвой. Рейсы будут осуществляться по расписанию в понедельник, среду и субботу. Последний рейс в обоих направлениях запланирован на 30 сентября.

Стоимость минимального тарифа без багажа на рейс из Воркуты в Москву составит 15 235 рублей, а обратно — 9 235 рублей. Если пассажир желает взять багаж, ему придется доплатить полторы тысячи рублей.