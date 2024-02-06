Задержание участника ОПГ полицейскими из Коми попало на видео

Скрин видео МВД по Коми

Полиция Коми задержала в Белгородской области мужчину, что незаконно обеспечивал пребывание четырех мигрантов с России. Видео задержания представили в МВД по Коми. По версии следствия, в течение года 30-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока работал в одном сговоре с лицами, личности которых пока не установлены.

Он передал в МВД информацию о четырех иностранцах, прибывших в страну якобы для обучения в одном из вузов Коми, что обеспечивало тем легальное пребывание в России. Однако к учебе прибывшие не приступали. За оказанную услугу мигранты отдали от четырех до пяти тысяч долларов США каждый.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, паспорта иностранных граждан, документы о прохождении обучения, денежные средства в различной валюте на сумму около 500 тысяч рублей.