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Задержание участника ОПГ полицейскими из Коми попало на видео

Задержание участника ОПГ полицейскими из Коми попало на видео Скрин видео МВД по Коми

Полиция Коми задержала в Белгородской области мужчину, что незаконно обеспечивал пребывание четырех мигрантов с России. Видео задержания представили в МВД по Коми.

По версии следствия, в течение года 30-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока работал в одном сговоре с лицами, личности которых пока не установлены.

Он передал в МВД информацию о четырех иностранцах, прибывших в страну якобы для обучения в одном из вузов Коми, что обеспечивало тем легальное пребывание в России. Однако к учебе прибывшие не приступали. За оказанную услугу мигранты отдали от четырех до пяти тысяч долларов США каждый.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, паспорта иностранных граждан, документы о прохождении обучения, денежные средства в различной валюте на сумму около 500 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его задержали под стражу до 30 марта 2024 года, сообщает Сыктывкарский горсуд. Правоохранители устанавливают личности других участников преступной схемы.

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