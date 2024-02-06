Сыктывкарский Лесозавод застроят деревянными домами

Микрорайон Лесозавод в Сыктывкаре планируют застроить деревянными домами. Об этом сообщили в администрации города. По мнению властей, проект вписывается в бренд "Сыктывкар — столица леса".

Концепцию деревянного домостроения в столице Коми утвердили еще в конце 2023 года. Район Лесозавода выбрали неслучайно. Именно здесь сконцентрировано большое количество аварийных домов, жильцы которых годами ждут расселения. При этом указанная территория города определена как малоэтажная, и среди зданий, что здесь находятся, есть деревянные объекты культурного наследия, а также крупное лесообрабатывающее предприятие - СЛДК. Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг заявил, что в ближайшее время концепцию отправят в региональный Минстрой на рассмотрение.