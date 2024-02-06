В Сыктывкаре проводят проверку из-за полицейского, что ударил 72-летюю пенсионерку
- 07:00 6 февраля
- 16+
- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре полицейский применил силу к 72-летней пенсионерке. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно новости ".
Как уточняется в сообщении, происшествие случилось 24 ноября 2023 года. За забором частного дома, в котором проживает пострадавшая с мужем, женщина услышала голоса посторонних людей. Нежданные гости не представились, не сообщили причину визита, потому настороженная пенсионерка не захотела их впускать. Тогда один из визитеров толкнул женщину в плечо, а после скрутили ее больную руку, которую пенсионерке прооперировали несколько лет назад из-за смещения костей.
Позднее выяснилось, что агрессором оказался местный полицейский, а сопровождала его коллега и по совместительству жена. После того как старушку скрутили, женщина-правоохранитель свободно прошла в дом и взяла показания у мужа, что проходил свидетелем по другому делу. Далее посторонние покинули дом.
Возмущенная сыктывкарка обратилась в полицию и предоставила запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован инцидент. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Однако в возбуждении уголовного дела горожанке отказали. Нападавший полицейский заявил, что женщина ругалась на него нецензурной бранью, и лишь поэтому ему пришлось применить силу.
В региональном управлении Следственного комитета решение об отказе возбуждения уголовного дела отменили. Проводится дополнительная процессуальная проверка, сообщает БНК.