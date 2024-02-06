В Сыктывкаре проводят проверку из-за полицейского, что ударил 72-летюю пенсионерку

Скрин видео "Осторожно новости"

В Сыктывкаре полицейский применил силу к 72-летней пенсионерке. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно новости ". Как уточняется в сообщении, происшествие случилось 24 ноября 2023 года. За забором частного дома, в котором проживает пострадавшая с мужем, женщина услышала голоса посторонних людей. Нежданные гости не представились, не сообщили причину визита, потому настороженная пенсионерка не захотела их впускать. Тогда один из визитеров толкнул женщину в плечо, а после скрутили ее больную руку, которую пенсионерке прооперировали несколько лет назад из-за смещения костей.

Позднее выяснилось, что агрессором оказался местный полицейский, а сопровождала его коллега и по совместительству жена. После того как старушку скрутили, женщина-правоохранитель свободно прошла в дом и взяла показания у мужа, что проходил свидетелем по другому делу. Далее посторонние покинули дом.

Возмущенная сыктывкарка обратилась в полицию и предоставила запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован инцидент. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.

Однако в возбуждении уголовного дела горожанке отказали. Нападавший полицейский заявил, что женщина ругалась на него нецензурной бранью, и лишь поэтому ему пришлось применить силу.