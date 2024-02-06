Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми вновь усилятся морозы

В Коми вновь усилятся морозыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 6 февраля, на территории Коми вновь усилятся морозы. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.

Согласно прогнозам синоптиков температура понизится ещё на несколько градусов до -20...-25 днем, а ночью при прояснении ещё холоднее - около -30...-35С. Чуть лучше ситуация на юге Коми. Ночью и днем температура воздуха сохранится в районе -16...-22С, однако и здесь при прояснении подморозит ещё сильнее - до -22...-27С.

В целом в регионе продолжает сохраняться облачная погода с прояснениями. Выпадет небольшой снег, а в некоторых районах ожидается гололедица. Ветер переменный не превысит 1-5 метров в секунду, на крайнем северо-востоке - восточной четверти до 6-11 метров в секунду.

В столице Коми сегодня без осадков. Холодный несильный ветер достигнет скорости 1-5 метров в секунду. Днем ожидаются морозы - 19...-21С, ночью -22...-37С.

...

  • 0

Популярное

Последние новости