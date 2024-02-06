В Коми вновь усилятся морозы
- 06:30 6 февраля
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- Татьяна Зубова
Сегодня, 6 февраля, на территории Коми вновь усилятся морозы. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.
Согласно прогнозам синоптиков температура понизится ещё на несколько градусов до -20...-25 днем, а ночью при прояснении ещё холоднее - около -30...-35С. Чуть лучше ситуация на юге Коми. Ночью и днем температура воздуха сохранится в районе -16...-22С, однако и здесь при прояснении подморозит ещё сильнее - до -22...-27С.
В целом в регионе продолжает сохраняться облачная погода с прояснениями. Выпадет небольшой снег, а в некоторых районах ожидается гололедица. Ветер переменный не превысит 1-5 метров в секунду, на крайнем северо-востоке - восточной четверти до 6-11 метров в секунду.
В столице Коми сегодня без осадков. Холодный несильный ветер достигнет скорости 1-5 метров в секунду. Днем ожидаются морозы - 19...-21С, ночью -22...-37С.