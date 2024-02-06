В Коми вновь усилятся морозы

Сегодня, 6 февраля, на территории Коми вновь усилятся морозы. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.

Согласно прогнозам синоптиков температура понизится ещё на несколько градусов до -20...-25 днем, а ночью при прояснении ещё холоднее - около -30...-35С. Чуть лучше ситуация на юге Коми. Ночью и днем температура воздуха сохранится в районе -16...-22С, однако и здесь при прояснении подморозит ещё сильнее - до -22...-27С.