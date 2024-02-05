Недалеко от Сыктывкара добыли четырех волков

Сейчас в разных районах республики усилили работу по охоте на волков.

Как сообщили в региональном Минприроды, на прошлой неделе в Коми добыли пять волков. Четыре серых хищника были обнаружены в охотничьих угодьях недалеко от столицы Коми, а именно в лесных массивах рядом с поселками Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Верхний Мыртыю и в районе дырносских дач. Еще один волк был обнаружен недалеко от поселка Синдор в Княжпогостском районе.