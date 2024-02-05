Недалеко от Сыктывкара добыли четырех волков
- 19:30 5 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Сейчас в разных районах республики усилили работу по охоте на волков.
Как сообщили в региональном Минприроды, на прошлой неделе в Коми добыли пять волков. Четыре серых хищника были обнаружены в охотничьих угодьях недалеко от столицы Коми, а именно в лесных массивах рядом с поселками Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Верхний Мыртыю и в районе дырносских дач. Еще один волк был обнаружен недалеко от поселка Синдор в Княжпогостском районе.
О появлении диких животных поблизости к населенным пунктам следует немедленно сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу Сыктывкара по номерам телефонов: 24-69-90, 20-11-20, или по номеру 112.