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Недалеко от Сыктывкара добыли четырех волков

Недалеко от Сыктывкара добыли четырех волковФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сейчас в разных районах республики усилили работу по охоте на волков.

Как сообщили в региональном Минприроды, на прошлой неделе в Коми добыли пять волков. Четыре серых хищника были обнаружены в охотничьих угодьях недалеко от столицы Коми, а именно в лесных массивах рядом с поселками Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Верхний Мыртыю и в районе дырносских дач. Еще один волк был обнаружен недалеко от поселка Синдор в Княжпогостском районе. 

О появлении диких животных поблизости к населенным пунктам следует немедленно сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу Сыктывкара по номерам телефонов: 24-69-90, 20-11-20, или по номеру 112.

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