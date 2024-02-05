В Коми появилась вакцина против ковида

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Коми, в регион поступила вакцина “Спутник Лайт”. Теперь все желающие защитить себя от тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции могут получить ревакцинацию вакциной “Спутник Лайт”.

Однако по сообщению нового главы регионального Минздрава Сергея Булатова, в соответствии с новыми правилами федерального ведомства, вакцинация против ковида теперь предусмотрена только для уязвимых категорий граждан. Туда входят люди пожилого возраста, которые ранее не болели ковидом или не прививались от него, а также жители Коми от 60 лет и старше, или люди имеющие хронические заболевания.