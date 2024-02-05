Выплата небольшая, но хоть так: эта сумма придет всем до единого пенсионера на карту "Мир"
- 22:00 5 февраля
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- Служба новостей
Пожилые граждане, участники программы, получат новые финансовые выплаты в рамках программы, организованной Национальной платежной системой. Деньги будут зачислены на банковские карты "Мир", которыми пользуются большинство пенсионеров. Кроме того, пенсионеры получат бонус от одного из партнеров оператора карт "Мир".
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пожилые граждане будут получать возмещение определенной суммы за покупки в магазинах "Пятерочка". Ритейлер заключил соглашение с платежной системой о возмещении 5% от суммы чека, оплаченного пожилыми гражданами при заказе товаров на дом.
Важно отметить, что для получения бонуса необходимо совершать покупки через систему быстрых платежей, и сумма будет списана со счета карты. Однако оплата будет осуществляться через сервис, созданный Центральным банком.
Максимальная сумма бонуса составит 1000 рублей. Хотя для пожилых людей это может быть небольшой суммой, это будет приятным бонусом перед праздниками, отметил Власов.