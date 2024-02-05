Выплата небольшая, но хоть так: эта сумма придет всем до единого пенсионера на карту "Мир"

Пожилые граждане, участники программы, получат новые финансовые выплаты в рамках программы, организованной Национальной платежной системой. Деньги будут зачислены на банковские карты "Мир", которыми пользуются большинство пенсионеров. Кроме того, пенсионеры получат бонус от одного из партнеров оператора карт "Мир".

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пожилые граждане будут получать возмещение определенной суммы за покупки в магазинах "Пятерочка". Ритейлер заключил соглашение с платежной системой о возмещении 5% от суммы чека, оплаченного пожилыми гражданами при заказе товаров на дом.