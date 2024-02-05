Мэрия Сыктывкара подала заявку на ремонт еще десяти дорог

Мэрия Сыктывкара планирует заключить 10 муниципальных контрактов на ремонт дорог на общую сумму около 394 миллионов рублей. В планах на этот год заменить покрытие дорог на участках общей протяженностью 7,7 километра. На сайте госзакупок состоялись аукционы по пяти дорожным объектам.

АО "Коми дорожная компания" будет заниматься ремонтом проезжей части улицы Коммунистической и улицы Крутой. ООО СПК "Темп-Дорстрой" предложило наименьшую цену на ремонт проезжей части и тротуара на улице Первомайской. ООО "ДорИнвест" предложило наименьшую цену на ремонт подъезда к кладбищу, проезжей части и тротуаров на улице Морозова.