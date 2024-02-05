В Коми обнаружили птицу, зараженную орнитозом

Удорский филиал республиканского управления ветеринарии сообщил о нахождении больного ворона в Зеленце Сыктывдинского района. При проведении метода ПЦР 30 января была обнаружена ДНК возбудителя орнитоза, инфекционного заболевания, которое может передаваться и на человека.

Орнитоз может вызвать у человека повышение температуры, озноб, усиленное потоотделение, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также конъюнктивит.