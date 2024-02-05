В Коми обнаружили птицу, зараженную орнитозом
- 5 февраля 15:30
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- Служба новостей
Удорский филиал республиканского управления ветеринарии сообщил о нахождении больного ворона в Зеленце Сыктывдинского района. При проведении метода ПЦР 30 января была обнаружена ДНК возбудителя орнитоза, инфекционного заболевания, которое может передаваться и на человека.
Орнитоз может вызвать у человека повышение температуры, озноб, усиленное потоотделение, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также конъюнктивит.
Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют покупать домашних птиц только у лицензированных продавцов и требовать документы ветеринарной службы, подтверждающие их здоровье. Важно избегать скопления голубей и не кормить их с рук. Следует соблюдать правила личной гигиены при уходе за птицами и поддерживать чистоту клеток домашних питомцев. При подозрениях на заболевание необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу.
Если у вас есть признаки орнитоза или подозрения на заболевание птиц, рекомендуется сообщить информацию в Минсельхоз Коми по телефону 8(8212)25-54-40 или в управление ветеринарии по Коми по телефону 8(8212)28-64-28.