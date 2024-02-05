В Коми планируют заменить старые пассажирские вагоны на современные

Фото из архива "Про Города"

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Коми сообщает приняло встречу с руководителем Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании Виталием Царуком, где обсуждались вопросы обслуживания жителей региона в поездах дальнего следования.

Одним из центральных вопросов встречи стала замена старых вагонов на маршрутах Сыктывкар — Усинск и Сыктывкар — Кослан на современные. Кроме того, в ходе обсуждения решено оформить вагоны поезда Сыктывкар — Усинск в национальном стиле.