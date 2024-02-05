В Коми планируют заменить старые пассажирские вагоны на современные
- 13:00 5 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Коми сообщает приняло встречу с руководителем Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании Виталием Царуком, где обсуждались вопросы обслуживания жителей региона в поездах дальнего следования.
Одним из центральных вопросов встречи стала замена старых вагонов на маршрутах Сыктывкар — Усинск и Сыктывкар — Кослан на современные. Кроме того, в ходе обсуждения решено оформить вагоны поезда Сыктывкар — Усинск в национальном стиле.
К сожалению, конкретные сроки по обновлению пока неизвестны, однако в ведомстве поспешили отметить тот факт, что в 2023 году была осуществлена замена девяти старых вагонов.