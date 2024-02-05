В ГИБДД Коми назвали самые аварийные места на дорогах Ухты

На пресс-конференции главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ухты, Олег Назаров, представил данные о состоянии дорожной безопасности в муниципальном округе. В прошлом году было зарегистрировано 125 ДТП, в которых погибли шесть человек, а 198 человек получили травмы различной степени тяжести. Пятница и суббота оказались наиболее аварийными днями недели, а часы с 17 до 18 и с 19 до 20 были наиболее аварийными часами суток.

Из этих ДТП 39 случаев были связаны с участием пешеходов: три человека погибли, а 38 человек получили травмы. Восьми аварий произошло по вине пешеходов.