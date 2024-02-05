В ГИБДД Коми назвали самые аварийные места на дорогах Ухты
- 11:30 5 февраля
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- Служба новостей
На пресс-конференции главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ухты, Олег Назаров, представил данные о состоянии дорожной безопасности в муниципальном округе. В прошлом году было зарегистрировано 125 ДТП, в которых погибли шесть человек, а 198 человек получили травмы различной степени тяжести. Пятница и суббота оказались наиболее аварийными днями недели, а часы с 17 до 18 и с 19 до 20 были наиболее аварийными часами суток.
Из этих ДТП 39 случаев были связаны с участием пешеходов: три человека погибли, а 38 человек получили травмы. Восьми аварий произошло по вине пешеходов.
Олег Назаров также отметил, что на пересечении улиц Первомайской и Октябрьской, а также на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Оплеснина, происходит наибольшее количество ДТП. Отмечается, что на первом перекрестке уже был установлен светофор. В планах на 2024 год также стоит установка светофорного объекта на втором перекрестке, а также организация выезда с прилегающей территории дома №5/2 по проспекту Космонавтов напротив улицы Оплеснина.