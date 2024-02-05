Жители Коми могут помочь спасти более 3000 больных детей ежегодно

Доноры костного мозга играют жизненно важную роль в спасении пациентов, страдающих от тяжелых заболеваний. В России каждый год более 20 тысяч человек нуждаются в трансплантации костного мозга, но только немногие из них имеют совместимых родственных доноров. Андрей Галин, главный внештатный онколог Республики Коми, привел неутешительные цифры по количеству онкобольных в России: ежегодно 3500 детей заболевает онкологией и 4000 взрослых нуждаются в трансплантации костного мозга.

Важно пополнять федеральную базу доноров костного мозга, так как шанс найти неродственного совместимого донора составляет всего один на 10 тысяч. Процедура трансплантации костного мозга может показаться пугающей, но на самом деле она заключается в сдаче крови из вены после специальной медикаментозной подготовки. Донор отдает не более пяти процентов клеток костного мозга, а стволовые клетки восстанавливаются в полном объеме уже через 7-30 дней. Человек может стать донором костного мозга несколько раз в течение жизни.