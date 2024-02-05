Жители Коми могут помочь спасти более 3000 больных детей ежегодно
- 10:30 5 февраля
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- Служба новостей
Доноры костного мозга играют жизненно важную роль в спасении пациентов, страдающих от тяжелых заболеваний. В России каждый год более 20 тысяч человек нуждаются в трансплантации костного мозга, но только немногие из них имеют совместимых родственных доноров. Андрей Галин, главный внештатный онколог Республики Коми, привел неутешительные цифры по количеству онкобольных в России: ежегодно 3500 детей заболевает онкологией и 4000 взрослых нуждаются в трансплантации костного мозга.
Важно пополнять федеральную базу доноров костного мозга, так как шанс найти неродственного совместимого донора составляет всего один на 10 тысяч. Процедура трансплантации костного мозга может показаться пугающей, но на самом деле она заключается в сдаче крови из вены после специальной медикаментозной подготовки. Донор отдает не более пяти процентов клеток костного мозга, а стволовые клетки восстанавливаются в полном объеме уже через 7-30 дней. Человек может стать донором костного мозга несколько раз в течение жизни.
Для того чтобы стать донором, необходимо пройти обследование и сдать образцы крови или слюны для определения совместимости. Потенциальные доноры, которые соответствуют требованиям, будут связаны для предоставления подробной информации о процессе донации.
Кроме физических требований, к донорам также предъявляются морально-этические требования. Донор должен быть готовым помочь спасению жизни незнакомого ему человека. Он должен осознавать важность своего поступка и быть готовым пройти через процедуру донации, даже если она сопряжена с некоторыми неудобствами.
Донорство костного мозга является актом самоотверженности и милосердия. Став донором, вы даете надежду и шанс на выздоровление тем, кто сражается за свою жизнь.