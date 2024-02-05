В Коми из-за вредителей и плохой погоды испортились семена ели
- 09:00 5 февраля
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- Служба новостей
Специалисты Центра защиты леса Коми провели тестирование семян хвойных растений. В лабораториях, даже в зимнее время, удалось получить зеленые всходы, создав специальные условия для роста сосны. Ученые уже анализируют посадочный материал, предоставленный арендаторами делянок и лесничествами.
По результатам анализа семян сосны, Прилузский район оказался в лидерах по качеству, где почти все семена были высокого качества. Однако, семена ели по всей республике оказались ниже стандартов из-за погодных условий и наличия вредителей, таких как шишковая огневка и листовертка.
В 2023 году большинство семян ели было некондиционным или низкого качества, с сильным заражением вредителями. Из-за этого не рекомендовалось собирать такие семена. В целом, качество хранящихся семян в республике высокое, более 70% семян соответствуют первому и второму классам. Однако, даже эти семена со временем теряют свои качества, поэтому их утилизируют. За последние три года было утилизировано более 240 кг семян.
Семена для лесовосстановления в Коми практически удовлетворяют потребность, хотя есть дефицит семян сосны, который будет пополнен семенами из Прилузья. В 2021-2022 годах было определено, что урожай семян сосны и ели составляет около 114-115 кг, но фактически было собрано в три раза больше. В текущем году (2023-2024) показатель составляет минимум 145 кг, который уже превышен собранными 275 кг семян.