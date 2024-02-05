В Коми из-за вредителей и плохой погоды испортились семена ели

Специалисты Центра защиты леса Коми провели тестирование семян хвойных растений. В лабораториях, даже в зимнее время, удалось получить зеленые всходы, создав специальные условия для роста сосны. Ученые уже анализируют посадочный материал, предоставленный арендаторами делянок и лесничествами.

По результатам анализа семян сосны, Прилузский район оказался в лидерах по качеству, где почти все семена были высокого качества. Однако, семена ели по всей республике оказались ниже стандартов из-за погодных условий и наличия вредителей, таких как шишковая огневка и листовертка.