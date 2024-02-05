Ухтинский бизнесмен из-за немаркированных сигарет оказался фигурантом уголовного дела

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинского предпринимателя осудили за попытку сбыта немаркированных табачных изделий. Подробности преступления рассказали в пресс-службе судов Коми. Как следует их материалов дела, о правонарушении стало известно от покупателя. Тот обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что в чеке вместо сигареты "пробивают" иные продукты.

Правоохранители "вплотную" занялись делом и выяснили, что в течение двух лет (2022-2023 года) бизнесмен заказывал через транспортные компании немаркированные табачные изделия у частного предпринимателя из другого города. За это время мужчина реализовал в магазинах своего родственника более 30 тысяч пачек сигарет на сумму около 5, 5 миллионов рублей.

В итоге продажу нелегальной продукции пресекли нарушить дал явку с повинной и всячески способствовать расследованию.