Ухтинский бизнесмен из-за немаркированных сигарет оказался фигурантом уголовного дела
- 08:45 5 февраля
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- Татьяна Зубова
Ухтинского предпринимателя осудили за попытку сбыта немаркированных табачных изделий. Подробности преступления рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как следует их материалов дела, о правонарушении стало известно от покупателя. Тот обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что в чеке вместо сигареты "пробивают" иные продукты.
Правоохранители "вплотную" занялись делом и выяснили, что в течение двух лет (2022-2023 года) бизнесмен заказывал через транспортные компании немаркированные табачные изделия у частного предпринимателя из другого города. За это время мужчина реализовал в магазинах своего родственника более 30 тысяч пачек сигарет на сумму около 5, 5 миллионов рублей.
В итоге продажу нелегальной продукции пресекли нарушить дал явку с повинной и всячески способствовать расследованию.
Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта в особо крупном размере немаркированных табачных изделий и назначил наказание в виде 400 тысяч рублей штрафа. Кроме этого, бизнесмен остался без двух своих автомобилей, которые конфисковали как средство совершения преступления. Именно на этих авто осужденный и перевозил немаркированный товар.