Морозы до -30С, снег и гололедица: погода в Коми 5 февраля
- 06:30 5 февраля
- 0+
- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми вернутся сильные морозы, сообщили в Коми ЦГМС.
Так, ночная температура сегодня, 5 февраля, опустится до -15...-20С, а при прояснении столбик термометра опустится ещё ниже - до -25...-30С. Днем потеплеет до -13...-15С, однако в отдельных районах даже днем температура остановится на отметке 19...-24.
В целом на территории региона установится облачная погода с прояснениями. Синоптики также предупредили о небольшом снеге и гололедице.
Ветер восточной четверти достигнет скорости 5-10 метров в секунду.
В Сыктывкаре сегодня вновь облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. Ветер также восточной четверти до 5-10 метров в секунду. Днем специалисты прогнозируют небольшой мороз до -12...-14С. Ночью немного похолодает до - 14...-16С.