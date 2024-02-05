Морозы до -30С, снег и гололедица: погода в Коми 5 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми вернутся сильные морозы, сообщили в Коми ЦГМС. Так, ночная температура сегодня, 5 февраля, опустится до -15...-20С, а при прояснении столбик термометра опустится ещё ниже - до -25...-30С. Днем потеплеет до -13...-15С, однако в отдельных районах даже днем температура остановится на отметке 19...-24.

В целом на территории региона установится облачная погода с прояснениями. Синоптики также предупредили о небольшом снеге и гололедице.

Ветер восточной четверти достигнет скорости 5-10 метров в секунду.