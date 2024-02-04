Да хоть в Сочи: пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

Для пожилых людей, достигших 70-летнего возраста, предусмотрены различные льготы в различных регионах. Эти льготы включают в себя скидки на коммунальные услуги и капитальный ремонт. Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на уменьшенные ставки налогов на имущество, транспорт и землю, а также на бесплатные лекарства и проезд в общественном транспорте.



При достижении 80-летнего возраста пенсионерам автоматически начисляется повышенная надбавка к пенсии в размере 100% от фиксированной выплаты. Они также освобождаются от оплаты капитального ремонта и имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг и проезда до медицинских учреждений, где они получают лечение. Кроме того, пожилым людям старше 80 лет предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение дважды в год и компенсация за уходом.

Кроме того, В Москве путевку и оплату проезда до санатория могут получить неработающие пенсионеры и предпенсионеры – женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. В то же время в Республике Татарстан право на льготную путевку от региона имеют все предпенсионеры и пенсионеры, получающие пенсию или имеющие низкий доход, при наличии медицинских показаний.