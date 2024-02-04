В Махачкале Машина с тренером и тремя детьми опрокинулась в канал

В Махачкале произошло серьезное ДТП автомобиль Lada Priora с тренером и тремя воспитанниками опрокинулся в канал. Сообщается, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала "Сапа Кавказ", тренер по детскому ММА не справился с управлением и автомобиль вылетел в канал, после чего затонул. Водитель и 14-летний пассажир смогли выбраться из машины. Свидетели происшествия извлекли двух пострадавших мальчиков 10 и 12 лет из затонувшего автомобиля.