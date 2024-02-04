В Махачкале Машина с тренером и тремя детьми опрокинулась в канал
- 16:30 4 февраля
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- Служба новостей
В Махачкале произошло серьезное ДТП автомобиль Lada Priora с тренером и тремя воспитанниками опрокинулся в канал. Сообщается, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.
По информации Telegram-канала "Сапа Кавказ", тренер по детскому ММА не справился с управлением и автомобиль вылетел в канал, после чего затонул. Водитель и 14-летний пассажир смогли выбраться из машины. Свидетели происшествия извлекли двух пострадавших мальчиков 10 и 12 лет из затонувшего автомобиля.
Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Дагестана сообщает, что состояние пострадавших детей крайне тяжелое, и они находятся на искусственной вентиляции легких. В медицинском учреждении имеются все необходимые средства для оказания медицинской помощи.
ДТП произошло в воскресенье в 8:30 утра, как уточняется в Telegram-канале Госавтоинспекции республики Дагестан. По информации ГИБДД, 23-летний водитель, местный житель, не справился с управлением автомобилем Lada Priora и съехал с дороги в канал имени Октябрьской Революции.