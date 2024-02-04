Эксперты предупредили об опасности потерять квартиру из-за подписи в интернете
- 16:00 4 февраля
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- Служба новостей
Адвокат и преподаватель Финансового университета при правительстве России, Кирилл Данилов, предупреждает о возможных серьезных последствиях, если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в распоряжение третьих лиц. Он указывает, что неправомерный доступ и использование ЭЦП другими лицами представляет риск потери имущества и даже уголовной ответственности.
По словам Данилова, передача ЭЦП третьим лицам может привести к оформлению кредитных договоров на имя владельца ЭЦП, назначению его руководителем фирмы-однодневки, продаже его имущества и совершению других юридически значимых действий. В результате таких действий, сам владелец ЭЦП может быть привлечен к ответственности, включая уголовную.
Орган, выдающий ЭЦП, должен проверить личность заявителя, но если носитель, на котором хранится ЭЦП, не обеспечен безопасностью, третьи лица могут получить к нему доступ. Например, отчуждение недвижимости может быть оформлено договором в простой письменной форме.
Для обеспечения безопасности, Данилов рекомендует следующие меры: не использовать один носитель для ЭЦП нескольких лиц, контролировать передачу носителя другим людям, не записывать пароль от подписи на сам носитель или другое место, доступное третьим лицам.
Также важно установить самозапрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. Для этого можно обратиться с заявлением в Росреестр, МФЦ или Госуслуги.
В целом, необходимо осторожно обращаться с ЭЦП и обеспечивать ее безопасность, чтобы избежать неприятностей и возможных юридических последствий.