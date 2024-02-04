Эксперты предупредили об опасности потерять квартиру из-за подписи в интернете

Адвокат и преподаватель Финансового университета при правительстве России, Кирилл Данилов, предупреждает о возможных серьезных последствиях, если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в распоряжение третьих лиц. Он указывает, что неправомерный доступ и использование ЭЦП другими лицами представляет риск потери имущества и даже уголовной ответственности.

По словам Данилова, передача ЭЦП третьим лицам может привести к оформлению кредитных договоров на имя владельца ЭЦП, назначению его руководителем фирмы-однодневки, продаже его имущества и совершению других юридически значимых действий. В результате таких действий, сам владелец ЭЦП может быть привлечен к ответственности, включая уголовную.