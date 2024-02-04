В одном из районов Коми предотвратили вспышку кори

В Сыктывдинском районе удалось предотвратить "проникновение" кори. Главврач Сыктывдинской Центральной районной больницы, Александр Полюхович, сообщил о том, что врачи наблюдали жителя района, который контактировал с больным корью в поезде. Однако у этого человека не обнаружились симптомы кори, и сейчас он находится за пределами района, сообщает газета "Наша жизнь".

Также было отмечено, что в районе наблюдаются хорошие показатели по заболеваемости ОРВИ, и эпидпорог не превышен. Кроме того, за неделю было выявлено 3 случая заболевания коронавирусом.