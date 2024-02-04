В Коми вернутся морозы: синоптики дали прогноз на неделю

От умеренных морозов в первой половине недели и до небольших — во второй будет меняться погода на новой неделе, прогнозирует Коми ЦГМС.

Уже в выходные дни в регион, начиная с северо-восточных районов, начнет поступать арктический воздух, что приведет к усилению морозов.