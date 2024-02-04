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В Коми вернутся морозы: синоптики дали прогноз на неделю

В Коми вернутся морозы: синоптики дали прогноз на неделюФото из архива PG11.ru

От умеренных морозов в первой половине недели и до небольших — во второй будет меняться погода на новой неделе, прогнозирует Коми ЦГМС.

Уже в выходные дни в регион, начиная с северо-восточных районов, начнет поступать арктический воздух, что приведет к усилению морозов.

До среды в ночные и утренние часы температура воздуха будет понижаться в основном до -18...-25С, в северных районах при прояснении возможно до -32С.

Днем температура будет повышаться в северных и центральных районах до -15...-20С, в южных — до -9...-14С.

В дальнейшем, под натиском очередного циклона, в сопровождении снега и порывистого ветра ожидается ослабление морозов, предположительно, до -1...-6С.

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