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Онколог из Коми рассказал, передается ли рак по наследству

Онколог из Коми рассказал, передается ли рак по наследству

Центр медицинской профилактики Коми на своем YouTube-канале опубликовал видео, посвященное раку. Врач-маммолог, онколог республиканского диспансера Александр Якимов рассказал, что структура онкозаболеваний разная у полов. У мужчин в Коми чаще всего встречается опухоли легких, ЖКТ и предстательной железы. У женщин — молочной железы, гинекологические.

Есть простые способы, которые позволяют на ранней стадии выявить заболевание. Это самообследование (осмотр кожи, минимальное прощупывание тканей), при появлении сомнений надо обратиться к врачу. Также необходимо проходить диспансеризацию, которая позволяет определить факторы риска и проверить здоровье.

Если у ближайших родственников есть онкозаболевания, то они могут передаться по наследству. На долю генетически детерминированных болезней приходится 5-10%. Есть разные методики определения генетических изменений: необходимо сдать анализ крови и пройти тестирование на мутацию генов, которые могут привести к развитию рака. Также проверить вероятность развития болезни можно на консультации у генетика.

В Коми есть онкокабинеты и специализированные центры: они занимаются ранней диагностикой, выявлением новообразований и профилактикой. Попасть в них можно самостоятельно или по направлению терапевта. Чем раньше заболевание выявлено, тем выше шансы на выздоровление и ремиссию, передает БНК.

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