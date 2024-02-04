Онколог из Коми рассказал, передается ли рак по наследству

Центр медицинской профилактики Коми на своем YouTube-канале опубликовал видео, посвященное раку. Врач-маммолог, онколог республиканского диспансера Александр Якимов рассказал, что структура онкозаболеваний разная у полов. У мужчин в Коми чаще всего встречается опухоли легких, ЖКТ и предстательной железы. У женщин — молочной железы, гинекологические.

Есть простые способы, которые позволяют на ранней стадии выявить заболевание. Это самообследование (осмотр кожи, минимальное прощупывание тканей), при появлении сомнений надо обратиться к врачу. Также необходимо проходить диспансеризацию, которая позволяет определить факторы риска и проверить здоровье.