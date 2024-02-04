Тамара Глоба назвала даты февраля, в которые людям надо быть очень внимательными
- 06:30 4 февраля
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- Служба новостей
Известный астролог Тамара Глоба редко бывает категорична в прогнозах. Обычно она дает вдохновляющие советы, которые могут помочь сделать правильный выбор.
Февраль 2024 года Глоба в видео-прогнозе на своем YouTube-канале назвала месяцем перемен и обновления. В жизни многих людей и целых народов произойдут кардинальные сдвиги, старое, ненужное уйдёт в прошлое.
Чтобы не растеряться в этом потоке, следует лучше прислушиваться к себе и к окружающей действительности. Астролог назвала даты февраля, в которые людям надо быть очень внимательными и вдумчивыми, не поступать опрометчиво.
Это 1, 3, 5, 6 (первая половина дня), 8, ночь на 10 февраля (особенно после полуночи), 13 (вторая половина дня), 14, 17, 18, 23, 25, 26 (первая половина дня), 28 февраля.