Тамара Глоба назвала даты февраля, в которые людям надо быть очень внимательными

Известный астролог Тамара Глоба редко бывает категорична в прогнозах. Обычно она дает вдохновляющие советы, которые могут помочь сделать правильный выбор.

Февраль 2024 года Глоба в видео-прогнозе на своем YouTube-канале назвала месяцем перемен и обновления. В жизни многих людей и целых народов произойдут кардинальные сдвиги, старое, ненужное уйдёт в прошлое.