Таков закон: с 4 февраля неработающие пенсионеры получат солидную прибавку

Это решение было принято Госдумой в первом чтении 24 октября 2021 года. Если законопроект будет принят, то средний размер страховой пенсии по старости для этой категории россиян составит 23 449 рублей.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер второй части определяется индивидуально, в зависимости от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты. Фиксированную выплату устанавливают в твердой сумме, которая в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки. Предлагается повысить этот показатель до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.