В Коми семья 40 лет ждет благоустроенное жилье
- 16:30 2 февраля
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- Служба новостей
Прокуратура Княжпогостского района провела проверку по обращению жительницы Емвы, которая жаловалась на нарушение жилищных прав ее семьи со стороны администрации района.
В ходе проверки было установлено, что семья заявительницы, состоящая из трех человек, с 1982 года числилась в качестве нуждающейся в предоставлении жилья по договору социального найма. Несмотря на то, что жилое помещение, в котором проживает семья, было признано непригодным для проживания, они до сих пор не были обеспечены жильем.
Прокуратура обратилась в суд с иском против администрации Княжпогостского района и потребовала предоставить заявительнице и ее семье благоустроенное жилое помещение на территории Емвы по договору социального найма, площадью не меньше, чем прежнее жилье. Суд удовлетворил иск. После того, как решение станет законным, прокуратура будет контролировать его исполнение, как указано в пресс-релизе регионального надзорного ведомства.