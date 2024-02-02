В Коми семья 40 лет ждет благоустроенное жилье

Прокуратура Княжпогостского района провела проверку по обращению жительницы Емвы, которая жаловалась на нарушение жилищных прав ее семьи со стороны администрации района.

В ходе проверки было установлено, что семья заявительницы, состоящая из трех человек, с 1982 года числилась в качестве нуждающейся в предоставлении жилья по договору социального найма. Несмотря на то, что жилое помещение, в котором проживает семья, было признано непригодным для проживания, они до сих пор не были обеспечены жильем.