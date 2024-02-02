В администрации Сыктывкара обсудили планы по благоустройству Орбиты

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин провел встречу с представителями депутатских корпусов, муниципального Общественного совета и актива микрорайона Орбита. Главной темой обсуждения было благоустройство этого района. Мэр объяснил, что планы работы по благоустройству Орбиты включают как краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия. Целью является создание уютной и комфортной обстановки в этом районе города.

В текущем году планируется ремонт двух пешеходных зон в Орбите. Первая зона простирается вдоль Октябрьского проспекта от улицы Малышева до улицы Печорская. Вторая зона находится на улице Петрозаводская от Октябрьского проспекта до улицы Малышева. В этих зонах также запланирована установка скамеек, освещения и озеленение.

Для последующего благоустройства в 2025 году несколько общественных пространств района Орбита будут вынесены на рейтинговое голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). В числе этих пространств - сквер по улице Печорская рядом с СОШ №26, сквер перед домом на улице Тентюковская, 101, а также скейт-парк в районе улицы Тентюковская, 304.