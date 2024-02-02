В Коми готовится новый региональный законопроект по "наливайкам"

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете "наливаек" в третьем чтении. Сергей Артеев, депутат Госсовета Республики Коми, сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Закон дает региональным властям возможность бороться с нелегальной продажей алкоголя и вводить ограничения на продажу крепких алкогольных напитков.

Республика Коми уже долгое время борется с проблемой потребления алкоголя, так как регион входит в топ-5 "пьющих" регионов страны. Потребление алкоголя связано с преступностью, смертностью, травмами, разводами и другими социальными проблемами. В рамках борьбы с этой проблемой, в 2023 году вместе с правительством республики и муниципальными властями была разработана нормативно-правовая основа для регулирования деятельности "наливаек" - магазинов, которые под видом предприятий общественного питания незаконно торгуют алкоголем круглосуточно.