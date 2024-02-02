В Коми готовится новый региональный законопроект по "наливайкам"
- 14:30 2 февраля
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- Служба новостей
Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете "наливаек" в третьем чтении. Сергей Артеев, депутат Госсовета Республики Коми, сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Закон дает региональным властям возможность бороться с нелегальной продажей алкоголя и вводить ограничения на продажу крепких алкогольных напитков.
Республика Коми уже долгое время борется с проблемой потребления алкоголя, так как регион входит в топ-5 "пьющих" регионов страны. Потребление алкоголя связано с преступностью, смертностью, травмами, разводами и другими социальными проблемами. В рамках борьбы с этой проблемой, в 2023 году вместе с правительством республики и муниципальными властями была разработана нормативно-правовая основа для регулирования деятельности "наливаек" - магазинов, которые под видом предприятий общественного питания незаконно торгуют алкоголем круглосуточно.
Депутат Сергей Артеев начал заниматься этой проблемой осенью 2022 года после получения многочисленных жалоб от жителей города Сыктывкара. Депутаты проводили рейды с активистами по "злачным" местам, включая ночное время. Вопрос был рассмотрен в Общественной палате и Государственном совете Республики Коми. В июне прошлого года было принято два решения, направленные против недобросовестных участников рынка.
На региональном уровне Госсовет Республики Коми увеличил минимально допустимую площадь объектов общественного питания, которые могут продавать спиртные напитки, с 30 до 50 квадратных метров.
Второе решение было принято на муниципальном уровне. Администрация города Сыктывкара изменила границы территорий, где запрещена продажа алкоголя в заведениях общественного питания. Теперь продажа алкоголя запрещена, если эти заведения находятся ближе чем в 25 метрах от многоквартирных домов.
В настоящее время вместе с Правительством Республики Коми планируется подготовить новый региональный законопроект по этому вопросу, сообщает "Комиинформ".